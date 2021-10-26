شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعد لخوض مباراته 101 مع المقاولون بانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره الشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط. ويستعد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لخوض مباراته رقم 101 من مقعد المدير الفني لذئاب الجبل، وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الماضي، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 100 مباراة حتى الآن، فاز في 40 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.