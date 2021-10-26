شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعد لخوض مباراته 101 مع المقاولون بانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره الشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط.
ويستعد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لخوض مباراته رقم 101 من مقعد المدير الفني لذئاب الجبل، وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.
ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.
ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الماضي، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.
وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 100 مباراة حتى الآن، فاز في 40 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.
وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وهى عماد فتحى من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.