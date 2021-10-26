وستقوم مديرية الشباب والرياضة بأسوان والمفوضة من اللجنة الأوليمبية بالإشراف على الإنتخابات بإخطار النادى رسميا بأسماء الكشوف النهائيه للترشيح قبل إجراءات الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 13 نوفمبر القادم من خلال دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد لنادى أسوان الرياضى دورة 2021 / 2025.

القاهرة - سامية سيد - انتهت مساء أمس الإثنين المدة المحددة لتقديم التنازلات عن الترشح لإنتخابات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى فى الدورة الجديدة 2021 / 2025 وتم خلالها تنازل عدد (5) مرشحين للعضوية فوق السن.

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مرشحاً يتنافسون على مجلس إدارة أسوان فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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