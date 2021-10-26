شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مرشحاً يتنافسون على مجلس إدارة أسوان فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت مساء أمس الإثنين المدة المحددة لتقديم التنازلات عن الترشح لإنتخابات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى فى الدورة الجديدة 2021 / 2025 وتم خلالها تنازل عدد (5) مرشحين للعضوية فوق السن.
لتكون القائمة النهائية لأسماء المرشحين لإنتخابات مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى على كافة المقاعد كالتالى :
تقدم لمنصب الرئيس
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عدد (3) مرشحين هم :-
١_الشافعي صالح
٢_حسن عبد القادر عبدالجواد
٣_يوسف عبدالحي حسين سبالك
وتقدم لمنصب نائب الرئيس
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عدد (3) من المرشحين هم -
١_محمد احمد صالح
٢-محمد رضا محمد هريدي
٣-ياسر حمدي منيب
وتقدم لمنصب أمين الصندوق
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عدد (2) من المرشحين هم:
١-ابوالحسن الشاذلى
٢-محمد سيد حامد
وتقدم للعضوية فوق السن
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عدد (16) مرشحا هم :-
١-احمد فكري ابراهيم
٢-احمد ناصر جلال
٣-ايهاب محمد منصور
٤-تامر حسين محمد مرسال
٥-دعاء ابراهيم محمود
٦-سيف الدين محمد حسن
٧-صلاح احمد جمعة
٨-طارق بد الوهاب
٩-عبدالجليل الطاهر
١٠-محمد حمدي محمد عباس
١١-محمد محمود عبدالرحيم
١٢-محمد محمود يوسف
١٣-محمود محمد عبده حنفي
١٤-محمود مصطفي عبدالله سليم
١٥-مصطفي حمدي امين
١٦-وليد رزق بدر عبدالحفيظ
والعضوية تحت السن
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تقدم لها عدد (6) مرشحين هم '-
١-الامين احمد فؤاد زاهد
٢—خالد جمال عبد الناصر حسن
٣- محمد عنتر فراج
٤-مصطفي سيد سليمان
٥— معتز ربيع هلال
٦- يوسف عبدالغني عبدالله
ليصل إجمالى عدد المرشحين إلى (30) مرشحا
وستقوم مديرية الشباب والرياضة بأسوان والمفوضة من اللجنة الأوليمبية بالإشراف على الإنتخابات بإخطار النادى رسميا بأسماء الكشوف النهائيه للترشيح قبل إجراءات الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 13 نوفمبر القادم من خلال دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد لنادى أسوان الرياضى دورة 2021 / 2025.