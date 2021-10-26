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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 10 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع المقاولون العرب مع الشرقية للدخان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الجونة وسيراميكا على ستاد خالد بشارة بالغردقة وأخيراً مباراة الزمالك مع انبى على ستاد بتروسبورت بالجولة الأولى للمسابقة.
ويفتتح نادى الزمالك حملة الدفاع عن لقب بطولة الدورى المصرى في الموسم الجديد 2021 /2022، بمواجهة نادى إنبى على استاد بتروسبورت فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.
مباريات اليوم فى الدوري المصري
وتقام مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط.
وتقام مباراة الجونة وسيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة للفريقين يفتش كل منهما عن تحقيق الثلاث نقاط في مستهل رحلته بالمسابقة.
وتقام مباراة الزمالك وإنبى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية ، ويأتي الفارس الأبيض لمباراة الليلة بروح معنوية متميزة وذلك بسبب تأهل الفريق إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بعد تجاوز فريق توسكر الكيني بخماسية نظيفة بمجموع المباراتين.