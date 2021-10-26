مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى.. إنفوجراف

وتقام مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط.

وتقام مباراة الجونة وسيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة للفريقين يفتش كل منهما عن تحقيق الثلاث نقاط في مستهل رحلته بالمسابقة.