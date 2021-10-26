المصرى يواجه ريفرز يونايتد النيجيرى فى دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية

القاهرة - سامية سيد - اسفرت ‏قرعة دور الملحق من النسخة الـ 19 للبطولة الكونفيدرالية عن ملاقاة ‎المصري لفريق ريفرز يونايتد النيجيري على أن تكون مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 26 ، 27 ، 28 نوفمبر المقبل ، فيما ستجرى مباراة الإياب في مصر أحد أيام 3 ، 4 ، 5 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفدرالية 2021/22 مواجهة الـ16 فريقًا المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية مع الـ 16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بصعوبة بالغة، بعدما حقق الفوز على نظيره سلطات الموارد الأوغندى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.