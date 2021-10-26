شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك فى مباراة اليوم أمام إنبي.. بن شرقى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكيل الزمالك في مباراة اليوم أمام انبى، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، لن يشهد الكثير من المفاجآت فى ظل رغبة كارتيرون المدير الفنى فى الفوز بالنقاط الثلاث فى ضربة البداية.

وضم كارتيرون لقائمة المباراة كلاً من حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

تشكيل الزمالك في مباراة اليوم

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل انبي في مباراة اليوم أمام الزمالك

فيما استقر حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على الدفع بأحمد جمعة فى قيادة هجوم الفريق البترولى أمام الزمالك إيمانا بإمكانيات اللاعب الهجومية فى الخط الأمامى وقدرته على تكوين جبهة قوية مع النيجيري جون إيبوكا لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض، ومن المتوقع أن يبد أ إنبى المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال،خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر،خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.