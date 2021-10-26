شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُخطر المنتخب الوطنى رسميا بإقامة مباراتىّ أنجولا والجابون 12 و15 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى اتحاد الكرة، اخطارا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإقامة مباراتىّ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش أمام أنجولا والجابون يومىّ 12 و15 نوفمبر المقبل في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.

ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها في التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة في الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس افريقيا.

وخاض منتخب مصر مباراتين فى شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.