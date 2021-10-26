شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ 23 مباراة متتالية بلا هزيمة قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك على ملعب بتروسبورت فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، فى لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهما.

ويتسلح الفريق الأبيض بسلسلة طويلة من اللاهزيمة منذ الموسم الماضي، حيث كانت أخر مباراة خسرها نادي الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول من دوري الموسم الماضي، بنتيجة 2/1، في 18 أبريل الماضي أي منذ 191 يوماً.

ونجح الزمالك في تحقيق سلسلة 23 مباراة بلا هزيمة بشكل متتالي في مختلف البطولات، سواء في الدوري العام أو كأس مصر أو النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين حول أهمية الظهور بمستوى مميز في أولى مباريات الدورى والعمل على تحقيق نتيجة كبيرة على فريق إنبى حتى تصبح رسالة قوية لجميع فرق المسابقة إن الزمالك بدأ الموسم وعينه على اللقب ويرغب في الحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالي.

كما حذر المدرب اللاعبين من ملعب بتروسبورت، حيث شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الاعتماد بشكل كلى على التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب والتي قد تتسبب في حدوث العديد من التمريرات الخاطئة، كما طالب بعدم التأثر بضيق الملعب، خاصة وإن الزمالك اعتاد في الفترة الأخيرة على اللعب في الملاعب الواسعة مثل استاد برج العرب واستاد القاهرة، ونبه باتريس كاريترون على اللاعبين بضرورة العمل على تسجيل هدف مبكر دون الاندفاع الهجومى حتى لا تستقبل شباك الزمالك هدف قد يتسبب في ارباك الحسابات.

وضم كارتيرون لقائمة المباراة كلاً من حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.