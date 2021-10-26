شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس..حينما واجه شريف عبد الفضيل شنطة فلوس الزمالك واختار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس ألفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الآنتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس انتقاله للقلعة الحمراء ورفضه عرض الزمالك، قائلا"أتعرض عليا كرتونة فلوس من الزمالك زى اللى بيحصل مع اللاعيبة دلوقتى طبعا مش 40 مليون جنيه بس المبلغ وقتها كان يساوى 40 مليون دلوقتى، ورفضت المبلغ بعد مكالمة 5 دقائق من رئيس الاهلى، وإخوتى كانوا فى الزمالك وقتها حبسوهم فى النادى".

وأضاف شريف عبد الفضيل، "كان فى ماتش ودى بين الزمالك والترسانة والجمهور حاضر ومستنى يحتفل بانضمام شريف عبد الفضيل وضربت كرسى فى الكلوب وقولت مش هروح الزمالك، أعضاء مجلس الزمالك وقتها فى عهد ممدوح عباس كانوا إبراهيم يوسف وحازم إمام، وفعلا المجلس حبس إخواتى فى النادى 9 ساعات عشان أغير رأيى ورفضت وقولت الأهلى وبس، كان نفسى أروح الأهلى من الأول بس الإسماعيلى قال الانتقال بشكل مباشر للأهلى ممنوع إنما للزمالك عادى ممكن".

وتابع عبد الفضيل، "لازم أشكر الحاج جمال الجارحى لأنه كان ليه دور كبير فى إتمام صفقة انتقالى للأهلى ".