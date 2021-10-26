شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه مانياما الكونغولى فى دور الـ32 التكميلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة دورة الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة نادي بيراميدز لنظيره نادي إيه إس مانياما الكونغولي في إطار لقاءات البطولة القارية.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور الحالي بعد الفوز في دور الـ32 على نظيره نادي عزام التنزاني بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالكونغو أحد أيام 26 أو 27 أو 28 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب بالقاهرة أحد أيام 3 أو 4 أو 5 ديسمبر المقبل.