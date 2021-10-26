الامارات | 24 نزالاً في النسخة العربية والدولية من "محاربي الإمارات"

شكرا لقرائتكم خبر عن 24 نزالاً في النسخة العربية والدولية من "محاربي الإمارات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجذب أبوظبي أنظار محبي الفنون القتالية المختلطة من كل أنحاء العالم، بإقامة نسختين جديدتين من بطولات "محاربي الإمارات"، غدا وبعد غد، في صالة "جوجيتسو أرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وبمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة في كلا النسختين، وبمجموع 24 نزالا.

وكشفت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحافي، بحضور رئيس اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، عن اكتمال كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبطولة، لا سيما بعد وصول المقاتلين جميعاً إلى أبوظبي، وخضوعهم لكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

ويشارك في النسخة العربية 24 مقاتلاً من 10 دول، بينهم اثنين من المقاتلين الإماراتيين، هما هادي عمر الحسيني، ومحمد الكثيري، ويظهر في النزال الرئيس العراقي حسين سالم ويوسف غريري من لبنان، كما تشهد البطولة نزالا مثيرا بين اللبناني يوسف وهبة والمغربي ياسين نجيد، وتشهد البطولة أيضا نزالا للسيدات بين الأردنية لينا فياض والتونسية منى فتوحي.

أما النسخة الدولية فستشهد 12 نزالاً بمشاركة (24) مقاتلاً، ويلتقي في النزال الرئيس البرازيلي فينسيوس دي اولفييرا الذي يدافع عن لقبه في محاربي الإمارات في وزن الديك أمام سيلفستر تشيبفمبو من زيمبابوي بطل نفس الوزن في منظمة EFC الإفريقية.

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