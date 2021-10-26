شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير ينتظم فى تدريبات فيوتشر غداً استعداداً للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم سعد سمير فى مران فيوتشر غداً الأربعاء، وذلك بعد خضوعه لخياطة 15 غرزة فى الحاجب، وأكد محمد عبد الكريم المدرب العلم لـ"فيوتشر" أن الأشعة أثبتت سلامة سعد سمير من ارتجاج المخ ليغادر المستشفى لافتا إلى أن اللاعب سيشارك فى التدريبات غدا الأربعاء.

واصطحب على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق، إلى المستشفى، للاطمئنان على سعد سمير كابتن الفريق، بعد خضوعه لخياطة فى الوجه، عقب إصابته خلال مشاركته مع فريقه أمام فاركو، في ضربة البداية بالدوري العام في الموسم الجديد.

وكان سعد سمير قد اصطدم بمحمد صبحي، حارس مرمى فريق فاركو، خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه، قبل أن يتم استبداله ويغادر أرض الملعب إلى المستشفى.

وفاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021 / 2022.

ويلتقى فيوتشر مع الاتحاد السكندرى فى ثانى جولات الفريق فى الدورى الممتاز فى المباراة التى تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت المقبل.