شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الأهلى ليس "بعبع".. وأحمد عادل الأنسب لعرين الإسماعيلى فى الكلاسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد بازوكا نجم الإسماعيلى الأسبق أن الأهلى ليس فريقا مخيفا، وأن الإسماعيلى يستطيع الفوز عليه فى ضربة بداية الدورى، وقال بازوكا فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمى عبر إذاعة الشباب والرياضة "صفقات الإسماعيلى هذا الموسم ليست على المستوى المأمول لاسيما بعد رحيل المعارين وفخر الدين بن يوسف، لكن الأهلى ليس بعبع نستطيع الفوز عليه".

وتابع بازوكا "الأهلى فرصته 60% والإسماعيلى 40%، الفريق الأحمر فاق فى المباراة الأخيرة فقط ولديه تدعيمات قوية، الإسماعيلى لو خسر سيكون أمام موسم صعب بينما لو فاز الأهلى سيكون من الستة الأوائل، وأعتقد طلعت يوسف سوف يحقق نتائجا جيدة مع الدراويش هذا الموسم".

ويضيف بازوكا "اطمئن جمهور الإسماعيلى انسوا إن الدراويش يهبط، وجود محمد صلاح أبو جريشة ومحمد حمص بشرة خير، وكنت أتمنى وجود محمد صلاح ابو جريشة بصلاحيات فنية لأنه مدرب متميز وليس مدير كرة فقط، وبقول لجمهور الإسماعيلى طلعت يوسف هيعمل حاجة كويسة بس اصبروا وبلاش استعجال".

وأكمل بازوكا "أحمد عادل عبد المنعم الأنسب لحماية عرين الإسماعيلى أمام الأهلى لأنه يملك الخبرة الكافية والمطلوبة فى مثل هذه اللقاءات".