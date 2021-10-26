موعد مباريات اليوم فى دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم منافسات دور الـ16 ببطولة دورى المرتبط رجال، حيث يلتقى الفرق الستة عشر، المشاركة فى المنافسات من البطولة المحلية.

موعد مباريات دورى السلة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباريات المرتبط تحت 18 سنة فى تمام الرابعة مساء، بينما مباريات الرجال فى السادسة من مساء اليوم، بنفس الصالات سواء للمرتبط او الرجال.

مباريات اليوم فى دورى السلة

يلتقى الزمالك مع هليوبوليس، التأمين مع الأولمبى، الاتصالات مع الجيش، والاتحاد مع الشمس، بينما يلتقى سموحة مع طنطا، والجزيرة مع الطيران، بينما يلتقى سبورتنج مع أصحاب الجياد، والأهلى يواجه القناة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، إجراء تعديل على مواعيد مباراتى كأس السوبر المصرى رجال وسيدات، والمقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر على مستوى الرجال والسيدات.

وأخطرت لجنة المسابقات الأندية بتعديل مواعيد المباريات التى ستقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، حيث تقرر انطلاق مباراة السوبر للسيدات فى الخامسة مساءً بدلًا من الرابعة، بينما تقرر انطلاق مباراة السوبر رجال فى الثامنة مساءً بدلًا من السادسة.