شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كشف حساب حلمى طولان أمام الزمالك قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، فى لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهما، لاسيما أن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز فى ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة.

وواجه حلمى طولان المدير الفنى لإنبى ناديه الزمالك فى 23 مباراة من قبل فى مسابقة الدورى، بدءًا من موسم 2002 / 2003، حقق الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة فى 12 مباراة.

وشملت المواجهات 8 مباريات فى قيادة حرس الحدود حقق 3 انتصارات أشهرها خماسية دون رد، و3 مع طلائع الجيش حقق فوزا، ومباراة مع اتحاد الشرطة حقق فوزا، وأربعة مباريات مع انبى فاز فى اللقاء الاول بهدفين مقابل هدف وخسر المباراة الثانية بهدف دون رد ، وفى اللقاء الثالث خسر بهدفين مقابل هدف وفى اللقاء الرابع والاخير خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فى حين قاد كل من بتروجت وسموحة فى مباراتين، والمصرى، والاتصالات، والاتحاد السكندرى فى مباراة.