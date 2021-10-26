شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه تمنع ضم الأهلى لمصطفى محمد بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطنى ولاعب الزمالك السابق لجالاتا سراى التركى، ويرى أنصار الأهلى أن فكرة ضمه أصبحت فى المتناول خاصة حال تفعيل النادى التركى لبند شرائه ومن ثم شرائه من جالاتا سراى، وهو الأمر الذى كان سيكون مستحيلاً حال بقاء مصطفى محمد فى الزمالك.

وتحدث مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن إمكانية ضم مصطفى محمد لتدعيم هجوم الفريق مستقبلاً، معلقاً "بالطبع مصطفى محمد لاعب كبير ويمثل إضافة كبيرة لأى نادٍ يلعب له ولكن فكرة ضمه مستبعدة لعدة أسباب الأول هو وجود أكثر من رأس حربة مميز داخل صفوف الفريق حالياً، وعلى رأسهم محمد شريف وصلاح محسن، والثانى هو أن مصطفى محمد لازال على قوة الزمالك ولم يتم بيعه رسمياً حتى الآن، والأمر الثالث والأهم أنه حال قيام جالاتا سراي التركي بشرائه وبيعه مستقبلاً فلن يكون ذلك بمبلغ أقل من 10 ملايين يورو أى ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى وهو المبلغ الذى يفوق قدرات الأهلى بكثير.

وشارك مصطفي محمد في الموسم الجارى مع جالاتا سراي في 15 مباراة مع فريقه التركى، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف فقط، كانوا في بطولة الدوري التركي ، وذلك بعد أن شارك الموسم الماضي في 17 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف.