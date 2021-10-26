محمد صفوت يتقدم خمسة مراكز فى تصنيف التنس وميار شريف تتراجع

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد صفوت بطل مصر فى التنس خمسة مراكز فى التصنيف الصادر لرابطة محترفى التنس ليحتل المرتبة 180 عالميا، وحافظ على الصدارة العربية للاعبى التنس.

وتراجعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس الأرضى، مركزا لتحتل المرتبة الـ65 عالمياً برصيد رصيد 1011 نقطة لتأتى فى التصنيف الثانى عربياً وأفريقيا.

وكانت ميار شريف قد ودعت منافسات بطولة تنريفى المفتوحة للتنس بإسبانيا من الدور الثانى، وذلك بعد الخسارة أمام لاعبة كولومبيا كاميلا سيرانو بمجموعتين للاشىء.

فيما جاءت فى قائمة العشرة الكبار لاعبة المنتخب التونسى أنس جابر فى المرتبة الثامنة عالمياً والأولى عربياً وأفريقياً.