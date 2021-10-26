شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى: مباراة الأهلى والإسماعيلى خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى صبرى المنياوى نجم النادى الإسماعيلى الأسبق أن مباراة فيوتشر وفاركو بالجولة الأولى للدورى الممتاز لم تكن على المستوى المتوقع، بينما خطفت الأنظار مباراة سموحة والاتحاد السكندرى، وقال صبرى المنياوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمى عبر إذاعة الشباب والرياضة "شاهدت مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى للدورى وقلت لمراتى مباراة فيوتشر وفاركو كلها عك كروى، لكن عجبتنى مباراة سموحة والاتحاد لقاء خطف الأنظار بكورة جميلة".

وعن لقاء الأهلى والإسماعيلى علق صبرى المنياوى: "لقاء دائماً يظل خارج التوقعات، الإسماعيلى يمر بعدم استقرار إدارى أو مادى ويعانى من غياب مدربه طلعت يوسف بسبب كورونا لكن تظل حظوظ الدراويش فى الفوز قائمة".

وعن غياب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى بسبب الإيقاف قال صبرى المنياوى "استغربت كثيراً من قرار شوقى غريب بضم عبد الرحمن مجدى لقائمة المنتخب الأولمبى فى طوكيو، وأتمنى أن يعود اللاعب لطريق الالتزام حتى يضيف قوة هائلة للدراويش".

يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى معسكرا مغلقا مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لتدشين ضربة بداية موفقة في مستهل رحلته لاستعادة لقب الدورى الذى فقده فى الموسم الأخير لصالح غريمه الزمالك بعد سيطرة حمراء دامت خمسة مواسم متصلة.