شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مبكرة لمحمد محمود وعمار حمدى تمهيداً لإعارتهما فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ثنائي الأهلي محمد محمود وعمار حمدى عروضا مبكرة من أندية محلية، تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى القادم، خاصة أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني لا يعتمد عليهم منذ انطلاق الموسم، كما أظهرت التدريبات أن الثنائى ليسوا ضمن اللاعبين الذين من المفترض أن يحصلوا على عدد من الفرص مع الفريق الأحمر تحت قيادة موسيمانى.

وترغب بعض فرق الدورى فى تأمين ضم الثنائى مبكراً والاتفاق معهم على كل التفاصيل قبل الدخول مع إدارة الأهلى فى مفاوضات، فى الوقت الذى من المتوقع أن تطلب الإدارة الحمراء تأجيل المفاوضات لما قبل الميركاتو القادم بفترة قصيرة.

وعاد محمد محمود من فترة غياب طويلة عن الملاعب بعد إجرائه جراحتى رباط صليبى وجراحة أخرى على مستوى الركبة، فيما عاد عمار حمدى من فترتى إعارة خاضهما خارج أسوار النادى الأهلى مع فريقى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لتدشين ضربة بداية موفقة فى مستهل رحلته لاستعادة لقب الدورى الذى فقده فى الموسم الأخير لصالح غريمه الزمالك بعد سيطرة حمراء دامت خمسة مواسم متصلة، ويستمر غياب محمد الشناوى وصلاح محسن عن الأهلى أمام الإسماعيلى بسبب معاناة الأول من تمزق في العضلة الخلفية ومعاناة الثانى من شرخ إجهادى في مشطية القدم.