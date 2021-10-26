التشكيل المتوقع لمباراة وست هام ومانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون ملعب لندن الأوليمبي مسرحا لمواجهة قوية بين فريقي وست هام ومانشستر سيتي، لحساب دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، الأربعاء.



ويسعى مانشستر سيتي للفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الخامسة على التوالي، عكس منافسه اللندني الساعي للتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه الممتد لـ130 عاما.

وستشهد هذا المواجهة حوارا جزائريا سيجمع بين رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وسعيد بن رحمة نجم وست هام يونايتد.

ووفقا لموقع "سبورتس مول"، فإن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سيعتمد على رياض محرز بشكل أساسي.

في المقابل، يتجه ديفيد مويس، مدرب وست هام، لإبقاء بن رحمة على مقاعد البدلاء، من أجل منحه بعض الراحة قبل العودة للدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ريان فريديريكس وعيسى ديوب وكريج داوسون وبين جونسون.

خط الوسط: ديكلان رايس ومارك نوبل وأندري يارمولينكو.

خط الهجوم: مانويل لانزيني وآرثر ماسوكو وجارود بوين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام

حراسة المرمى: زاك ستيفن.

خط الدفاع: إيجين ريلاي - جون ستونز - ناثان أكي - أوليكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: فرناندينيو - كول بالمر - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - جابرييل جيسوس - جاك جريليش.