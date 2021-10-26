شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج التحفظى يزيد مدة غياب صلاح محسن عن الأهلى لشهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد مد فترة علاج صلاح محسن لاعب النادى الأهلى لقرابة الشهرين، بعد استقرار الجهاز الطبى على علاج اللاعب بطريقة العلاج التحفظى، واستبعاد فكرة الجراحة التى اقترحها بعض الأطباء للتسريع من وتيرة علاج اللاعب.

وأثبتت الفحوصات التى أجراها صلاح محسن معانته من شرخ إجهادى فى مشطية القدم ليبدأ اللاعب فى تنفيذ تدريبات محددة للعلاج الطبيعى فى الجيم ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجى.

وتسببت إصابة صلاح محسن فى إرباك حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خاصة أنه كان يعتمد على اللاعب كثيراً مؤخراً وكان له دور كبير فى تغيير نتيجة بعض المباريات عند نزوله بديلاً.

ويسعى موسيمانى لإجراء سياسة التدوير بما لا يضر بتحقيق أهداف المارد الأحمر فى الموسم الجديد والتى يأتى على رأسها بالطبع الحفاظ على اللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالى واسترداد الزعامة المحلية بالتتويج بالدورى، الذى حصده الزمالك بالموسم الأخير بعد سيطرة حمراء دامت خمسة مواسم متصلة بجانب الحفاظ على لقب كأس مصر والسوبر الأفريقى وإعادة لقب السوبر المحلى الذى توج به طلائع الجيش على حساب المارد الأحمر بالنسخة الأخيرة عن طريق ركلات الترجيح.