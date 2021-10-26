شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يقود فيوتشر من المدرجات أمام الاتحاد والمصرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قيادته للفريق من المدرجات بدلاً من الجلوس على دكة البدلاء، وذلك خلال مباراتي الاتحاد السكندرى والمصرى فى الجولتين الثانية والثالثة بالدورى العام فى الموسم الجارى، بعدما قاد الفريق فى أول مباراة أمام فاركو من المدرجات أيضاً، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويرجع الأمر إلى تنفيذ على ماهر لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها الموسم الماضى من قبل اتحاد الكرة عندما كان يتولى الإدارة الفنية للنادى المصرى، حيث تعرض للإيقاف 4 مباريات بدأت من الجولة الأخيرة فى الموسم الماضى وتستمر لـ3 مباريات فى الموسم الجارى وهى فاركو والاتحاد والمصرى.

ويلتقى فيوتشر، مع الاتحاد السكندرى، فى ثانى جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، فى المباراة التى تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفى الجولة الرابعة يلتقى فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على استاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على استاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على استاد الإسماعيلية.