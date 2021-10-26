شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن أزمة تهدد إقامة الكان فى الكاميرون ويعلق: أهلاً بكم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجود أزمة فى بث مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى الفترة الحالية، وهو ما يهدد إقامة البطولة فى الكاميرون مطلع العام المقبل، وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: عدم وجود ناقل تليفزيونى للمباريات، يهدد إقامة أمم أفريقيا بالكاميرون وأهلا بكم فى مصر، وسبق وأنقذت مصر الموقف أكثر من مرة ويمكننا استضافة البطولة.

وأشارت بعض التقارير إلى وجود أزمة فى نقل مباريات البطولة بسبب ضعف الإعلانات وحقوق البث الفضائى وعدم وجود شركات منفذة وغياب رعاة جدد، بالإضافة للصعوبات التى تواجه شركة التسويق الجديدة فى طرح تذاكر المباريات".

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، تلقت اللجنة التنفيذية تقريرًا شاملًا من وفد اللجنة المشكلة لمتابعة استعدادات الكاميرون لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا التى ستقام فى يناير المقبل، وقد أكدت اللجنة حاجتها إلى إجراء متابعة فيما يخص بعض الأمور، على رأسها حضور الجماهير البطولة.

وأوضح البيان أن اللجنة التنفيذية ما زالت بحاجة لمناقشة الحضور الجماهيرى فى مباريات البطولة مع الحكومة الكاميرونية، فيما يخص بعض الأمور الصحية والاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

واستقرت اللجنة التنفيذية على إرسال وفد للتفتيش وتقييم سير استعدادات دولة كوت ديفوار لتنظيم كأس الأمم الأفريقية التالية، والتى ستقام فى 2023، حيث من المقرر أن يفتتح كاف مكتبًا له فى كوت ديفوار فى فبراير 2022 لمرافقة مسئوليها واللجنة المنظمة ومتابعة سير الاستعداد لتنظيم البطولة.

وفى سياق آخر حدد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالاتفاق مع رابطة الأندية يوم 27 ديسمبر المقبل موعدا لبدء معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى يناير المقبل.