شكرا لقرائتكم خبر عن تنازل 5 مرشحين عن انتخابات مجلس نادى أسوان..والقائمة النهائية 30 مرشحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنازل 5 مرشحين فوق السن فى انتخابات مجلس إدارة نادى أسوان خلال المدة المحددة لتقديم التنازلات عن الترشح، وهم: "محمد جمعة عبد الشكور، محمد حمدان على، محمد حسانى على، محمد عبد المنعم عبد الرحمن ، نجاة سيد على".

وقال عادل عواض النور المدير التنفيذي لنادى أسوان، إن القائمة النهائية للترشح تضم كالتالى : تقدم لمنصب الرئيس (٣) مرشحين هم الشافعي صالح والدكتور حسن عبد القادر عبدالجواد، ويوسف عبدالحي حسين سبالك، فيما تقدم لمنصب نائب الرئيس (٣) مرشحين هم محمد احمد صالح، محمد رضا محمد هريدي، ياسر حمدي منيب، وتقدم لمنصب أمين الصندوق مرشحين ، ابو الحسن الشاذلى، محمد سيد حامد

وأضاف، فى بيان صحفى، أنه تقدم للعضوية فوق السن 16 مرشحا، هم أحمد فكري ابراهيم ، أحمد ناصر جلال، إيهاب محمد منصور، تامر حسين محمد مرسال، دعاء ابراهيم محمود، سيف الدين محمد ، صلاح احمد جمعة، طارق عبد الوهاب، عبدالجليل الطاهر ، محمد حمدي محمد عباس، محمد محمود عبد الرحيم، محمد محمود يوسف، محمود محمد عبده حنفي، محمود مصطفي عبدالله سليم، مصطفي حمدي امين، وليد رزق بدر عبد الحفيظ.

وأوضح أنه تقدم للترشح لعضوية تحت السن (٦) مرشحين هم الامين احمد فؤاد زاهد، وخالد جمال عبد الناصر حسن، محمد عنتر فراج، مصطفي سيد سليمان، معتز ربيع هلال، يوسف عبد الغني عبد الله، ليصل إجمالى عدد المرشحين إلى (٣٠) مرشحا.

وأكد المدير التنفيذي لنادي أسوان، أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان والمفوضة من اللجنة الأوليمبية ستقوم بالإشراف على الانتخابات بإخطار النادى رسميا بأسماء الكشوف النهائية للترشيح قبل إجراءات الانتخابات المقرر إجراؤها يوم ١٣ نوفمبر القادم من خلال دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى أسوان الرياضى دورة 2021 / 2025.