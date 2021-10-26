شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى المقرر إقامتها الأربعاء باستاد برج العرب للحكم محمد عادل. وتعد مباراة الأهلى والإسماعيلى المباراة الـ17 التى يديرها محمد عادل للنادى الأهلى فى تاريخه، منها 5 مباريات الموسم الماضى فاز فى 3 مواجهات "المصرى والإنتاج وإسوان، وتعادل فى اثنين "الجونة وبيراميدز". وإجمالا أدار محمد عادل 16 مباراة سابقة للأهلى فاز المارد الأحمر فى 12 منها وخسر مرة، وتعادل فى ثلاثة لقاءات. واستعد فريق الأهلى للموسم المحلى الجديد عن طريق انطلاقة دورى أبطال أفريقيا، فالأهلى واجه فريق الحرس الوطنى بطل النيجر ذهاباً وإياباً فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر نسختين. وفاز الأهلى فى مباراة العودة باستاد الأهلى والسلام السبت 6-1، فيما كان قد تعادل فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف لمثله. وسجل المارد الأحمر سبعة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة أمام بطل النيجر ما يؤكد غزارة الشق الهجومى للمارد الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد محلياً. اطمأن موسيمانى المدير الفنى للأهلى أيضاً على أكثر من لاعب شهد مستواهم تراجعا فى مباراتى طلائع الجيش بالسوبر المصرى وإنبى بكأس مصر، ويأتى فى مقدمتهم محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وكهربا ومحمد شريف.