شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مشددة لمدافعى الزمالك قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على منح المدافعين تعليمات خاصة قبل مواجهة إنبى، المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من الدورى.

وطالب كارتيرون لاعبيه المدافعين بضرورة التركيز فى بداية المباراة حتى لا يتمكن المنافس من إحراز هدف مبكر يصعب من المباراة، كما طالبهم بالتركيز طوال المباراة وعدم منح المنافس فرصة امتلاك الكرة وتنظيم هجمات فى المناطق القريبة من منطقة جزاء الزمالك.

من ناحية أخرى خاض اللاعبون المستبعدون من قائمة الزمالك لمواجهة إنبى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، تدريبات بدنية شاقة فى صالة الجيم.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برنامجا خاصا للمستبعدين، الذين خاضوا المران فى الحادية عشر صباح أمس، من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل.

وضم كارتيرون لقائمة مباراة إنبى كلاً من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.