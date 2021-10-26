شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نوران جوهر طموح لا ينتهى فى الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك نوران جوهر بطلة الإسكواش طموح لا ينتهى داخل الملعب الزجاجى، وسط طموحها الدائم فى تصدر التصنيف العالمى للعبة والصعود للمرتبة الأولى.

نوران جوهر لاعبة تمتلك العديد من سجل البطولات فى مسيرتها برياضة الإسكواش ، خاصة إنها تمتلك صفة التركيز والوصول للهدف.

وتوجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الإسكواش، مؤخرا ببطولة DAC Pro Squash 2021 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 61 ألف دولار.

وفازت نوران على منافستها الإنجليزية الواعدة جورجينا كينيدى فى المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-6, 11-1.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أكتوبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الثانى عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر الماضى، لتكمل بذلك البطلة المصرية عام كامل فى الصدارة.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما تراجعت نور الطيب لأول مرة منذ اعلان اعتزالها العام الماضى، مركزين لتستقر فى المركز الخامس، فيما تقدمت الأملايكية أماندا صبحى إلى المركز الثالث وتراجعت الفرنسية كاميل سيرم إلى المركز الرابع.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة نوران جوهر فى الصور التالية :