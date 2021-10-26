شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: القوة ليست فيما نقول أو نفعل أحياناً تكون فيما نتجاهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتحى لاعب بيراميدز صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وذلك قبل ضربة البداية مع فريقه فى الدورى العام، وعلق فتحى "القوة ليست فيما نقول أو نفعل أحياناً تكون فيما نصمت عنه أو فيما نتجاهله".



احمد فتحي



احمد فتحي

وتقام، اليوم الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدى الثانى الـ32 من بطولة الكونفدرالية، حيث يمثل مصر ناديا بيراميدز والمصرى، وتقام القرعة بالقاهرة فى تمام الواحدة ظهراً.

ومن المنتظر أن يشهد الدور التمهيدى الثانى الإضافى من كأس الكونفدرالية 2021 / 2022 مواجهة الـ16 فريقًا المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية مع الـ 16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفرق المتأهلة لهذا الدور هي:

بيراميدز والمصري (مصر)، نهضة بركان (المغرب)، شبيبة القبائل (الجزائر)، إنيمبا (نيجيريا)، الصفاقسي (تونس)، شبيبة الساورة (الجزائر)، جور ماهيا (كينيا)، مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا)، أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) ، القطن (الكاميرون)، ريد آروز (زامبيا) ، دي سي موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)، بينجا (مالي)، جي دي إنتركلوب (أنجولا) ، توسكر (كينيا)، هارتس أوف أوك (غانا)، ستاد مالي (مالي)، LPRC أويلرز (ليبيريا)، الحرس الوطني (النيجر)، الاتحاد (ليبيا)، الجيش الرواندي (رواندا)، AS مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، سيمبا (تنزانيا)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، أوتوهو (الكونغو)، نواذيبو (موريتانيا)، رويال ليوباردز (إيسواتيني)، زاناكو (زامبيا).