شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بإنبى على بتروسبورت فى افتتاح مشوار الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، في لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم، لاسيما وإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة.

من جانبه تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين حول أهمية الظهور بمستوى مميز في أولى مباريات الدورى والعمل على تحقيق نتيجة كبيرة على فريق إنبى حتى تصبح رسالة قوية لجميع فرق المسابقة إن الزمالك بدأ الموسم وعينه على اللقب ويرغب في الحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالي.

كما حذر المدرب اللاعبين من ملعب بتروسبورت، حيث شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الاعتماد بشكل كلى على التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب والتي قد تتسبب في حدوث العديد من التمريرات الخاطئة، كما طالب بعدم التأثر بضيق الملعب، خاصة وإن الزمالك اعتاد في الفترة الأخيرة على اللعب في الملاعب الواسعة مثل استاد برج العرب واستاد القاهرة، ونبه باتريس كاريترون على اللاعبين بضرورة العمل على تسجيل هدف مبكر دون الاندفاع الهجومى حتى لا تستقبل شباك الزمالك هدف قد يتسبب في ارباك الحسابات.

وضم كارتيرون لقائمة المباراة كلاً من حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وفى سياق متصل حذر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه من صحوة فريق الزمالك المنتشى بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطيه عقبة فريق توسكر الكينى بدورى أبطال أفريقيا، ورصدت إدارة نادى إنبى مكافآت خاصة للاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كما عقد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتكون بمثابة دفعة معنوية لهم في المباريات القادمة، وتمكنهم من كسب الثقة وإثبات الذات، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية.

استقر حلمى طولان على الدفع بأحمد جمعة فى قيادة هجوم الفريق البترولى أمام الزمالك إيمانا بإمكانيات اللاعب الهجومية فى الخط الأمامى وقدرته على تكوين جبهة قوية مع النيجيري جون إيبوكا لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض، ومن المتوقع أن يبد أ إنبى المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال،خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر،خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.