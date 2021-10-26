شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ13 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ13 بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من البنك الأهلى مع الحوار وأكتوبر مع ستاد المنصورة وهليوبوليس مع سبورتنج والشمس مع سموحة وطلائع الجيش مع الأهلى وهليوليدو مع المعادى والزمالك مع الطيران والجزيرة مع الزهور وأصحاب الجياد مع الأولمبى.

أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.