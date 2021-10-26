شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يكشف حجم إصابته بعد خياطة 15 غرزة فى الحاجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد سمير كابتن فريق فيوتشر عن حجم الإصابة التى تعرض لها بعد خروجه من مباراة فريقه فى ضربة البداية بالدورى العام، والتى جمعت فيوتشر وفاركو على ملعب السلام وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، ونشر سعد سمير صورة عبر حسابه على إنستجرام أوضحت حجم إصابته.



سعد سمير

وكان سعد سمير قد اصطدم بمحمد صبحى، حارس مرمى فريق فاركو، خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية فى إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف فى الوجه، قبل أن يتم استبداله ويغادر أرض الملعب إلى المستشفى، ليخضع لخياطة 15 غرزة فى الحاجب.

واصطحب على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق، إلى المستشفى، للاطمئنان على سعد سمير كابتن الفريق، بعد خضوعه لخياطة فى الوجه.

واحتفل لاعبو فيوتشر والجهاز الفنى، بقيادة على ماهر، بالفوز الأول الذى حققه الفريق بعد التغلب على فاركو بهدف نظيف فى مباراة الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام والتى جمعت الفريقين على استاد السلام.