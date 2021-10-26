أسطورة "دانجال" في نسختها المصرية.. قصة بطلة تبحث عن حلم أبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

إن كنت من الذين لم يُكتب لهم مشاهدة ملحمة "دانجال" أحد أشهر الأفلام في تاريخ السينما الهندية فأنت على موعد مع رؤية أحد فصولها لكن بنسخة مصرية خالصة، حقيقية دون تدخل أي من صناع العمل، سوى بطلة تحلم بالمجد وأب خلفها يرى في ابنته حلم لم يحققه في شبابه.

أكتر من 10 أعوام والأب شغله الشاغل هو تدريب ابنته على رياضة الكاراتيه لتحقيق ما عجز عنه خلال شبابه، حين أدرك في طفولتها ان بين يديه كنز يجب استغلاله والاستثمار للوصول لابد نقطة ممكنة.

أسطورة دانجال

تدور احداث فيلم"دانجال" حول بطل مصارعة سابق، الذي كان يحلم بالحصول على الميدالية الذهبية من أجل بلاده، لكنه فشل في تحقيق ذلك ليقرر تدريب ابنتيه حتى تحقق احداهما ما عجز عنه في شبابه وتجلب الميدالية الذهبية لبلاده.

النسخة المصرية

توجت البطلة المصرية ملك أحمد عادل، صاحبة الـ 16 عامًا بذهبية بطولة البحر المتوسط "قبرص 2021" في رياضة الكاراتيه لوزن 59 كيلو، لكن هذا لم يكن سوى الا فصلا في رواية شبيهه لفيلم "دانجال" الشهير.

يلا كورة تواصل مع أحمد عادل والد البطلة ملك ليسرد تفاصيل الرحلة التي توجت بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه متخطية في طريقها اللاعبة المغربية والمصنفة على المستوى الإفريقي والعالمي.

يقول والد البطلة ملك ومدربها الخاص: كنت اصطحب ابنتي منذ كان عمرها 4 أعوام لتشاهد الأطفال يتدربون على رياضة الكاراتيه، ورغم أنها مارست في سن صغير العديد من الرياضات وتميزت في أغلبها لكنها تعلقت بالكاراتيه ووجدت فيه ضالتها".

ويكمل كلامه:" البداية كانت مبشرة فحين كان عمرها 10 أعوام حققت المركز الثاني في بطولة الجمورية مع اول بطولة تخوضها، وتراجعت بعد ذلك بعض الشيء بعدما اصابها الاحباط من تحقيق المركز الثاني، لكن سرعان ما عادت وتفجرت موهبتها لمدة 4 أعوام متتالية محققة المركز الأول ببطوة الجمهورية حتى عامها الرابع عشر، ومع دخولها منتخب مصر في سن الـ 15 وبعدها فازت بالبطولة العربية في تونس، وحصدت الميدالية الذهبية".

وعن الصعوبات التي كانت تواجه ابنته يحكي عادل:" ملك كانت تحرص على التدريب مرتين كل يوم، تستيقظ فجرا لتدرب ثم تذهب لمدرستها وبعد ذلك تعود في المساء لتواصل التدريب وعينها على هدف واحد وهو المركز الأول دائما".

ويتابع:" الدعم الذي يحصل عليه لاعبو الكاراتيه للوصول إلى في مصر غير كافي، وما يحدث من انجاز يكون نتاج دعم فردي من أولياء الأمور، الممارسين كثير جدا وأولياء الاور بيبذلوا مجهود كبير لكي يحقق ابنائهم بطولات عالمية".

يصف الأب والمدرب الخاص بملك أن البطولة كانت صعبة رغم أن مشوار ابنته لم يكن طويلا، بعدما بدأت من دور الـ 16، وأكملت طريقها لتواجه اللاعبة المغربية المصنفة الأولى عالميا في ميزانها خلال الدور نصف النهائي، ما يعني الفوز عليها بمثابة المستحيل واذا تحقق سيكون اللقب مضمون بعد ذلك، وبالفعل فقد تغلبت ملك عليها لتواجه زميلتها في منتخب مصر بالمباراة النهائية وتتغلب عليها.

ويوكد:" لم أدخر جهدا أو مالا مع ابنتي ملك، فمع انتشار فيرس كورونا وعدم وجود مباريات ولا بطولات دولية قررت سفرها إلى فرنسا لخوض معسكرا هناك لمدة 3 أسابيع ساهم بشكل كبير في صقل موهبتها قبل خوض بطولة البحر المتوسط، وكنت متوقع انها ستفوز بالميدالية الذهبية لانها تملك امكانيات كبيرة كلاعبة وهذه شهادة من مدربين للمنتخب وحين سافرت الى فرنسا كان المدربين هناك يتمنوا ان تلعب معهم بسبب مستواها المميز، وكان لدي قلق فقط من مستوى الثقة لديها أو الخبرات القليلة".

وجه التشابة

بطل الفيلم الهندي لم يكتب له انجاز على المستوى الدولي، وهنا أيضا كان حصيلة والد بطلة قصتنا، فاقتصر مشواره على عدد قليل من بطولات الجمهورية لكن بعد ذلك وعلى مدار 20 عامًا عمل كمدرب وخرج العديد من الأبطال لكن تظل تجربته الأنجح حين قررت ابنته تحقيق حلم ابيها.

يقول عادل:" ملك بشكل مقصود وغير معلن أخذت على عاتقها أن تظهر ابيها كمدرب في أفضل صورة ممكنة، واثبات أنه قادر على اخراج العديد من الابطال وحين طالبوها بأن يتولي شخص اخر تدريبها رفضت بشدة وتمسكت بتواجدي معها وقالت ابي هو من سيقودني نحو العالمية، وطوال الوقت تقوم بدور القائد مع باقي اعضاء فريقي، كما أن باقي زملائها في الفريق رفضوا التدريب مع شخص اخر ومعا تمكنا من وصول اكثر من لاعب إلى منتخب مصر وتكلل مجهودنا بتحقيقها الميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط، لكن هذا ليس كل شي فهي هدفها تحقيق بطولة العالم".