الجزيري يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي بانطلاقة الأبيض في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، سيبدأ الزمالك حملة الدفاع عن درع الدوري المصري الممتاز الذي حققه الموسم الماضي، عندما يستهل الموسم الجديد بمواجهة أمام إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى.

الفريق الأبيض سيفتقد خدمات نجمه وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي تم إيقافه 8 مباريات لسوء السلوك بسبب ما بدر منه في آخر أيام الدوري الموسم الماضي.

وتعرض الزمالك لضربة قوية قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري بعد صدور قرار بمنعه من القيد ليفشل في ضم الصفقات الجديدة، ويكتفي باستعادة بعض المعارين.

ومن المتوقع أن يعتمد باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، على سيف الدين الجزيري في خط الهجوم، على أن يقود طارق حامد وإمام عاشور خط الوسط الدفاعي.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

وسط الهجوم: يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.