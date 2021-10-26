كاف يعلن الخريطة الزمنية لبطولاته في موسم 21/22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الخريطة الزمنية خلال الفترة القادمة، حيث حدد المكتب التنفيذي في اجتماعه الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس موعد اجتماعه القادم يوم 25 نوفمبر وذلك قبل 24 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للكاف في اليوم التالي 26 نوفمبر بالقاهرة .

كما حدد الكاف الموعد الرسمي لإجراء مراسم قرعة الأندية في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 23 ديسمبر المقبل.

وأكد المكتب التنفيذي للكاف علي موعد كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون طبقاً لما حدده في الأجندة الدولية خلال الفترة من 9 يناير إلي 6 فبراير من العام القادم 2022.

ولم يحدد المكتب التنفيذي في أجندته تاريخ انطلاق مباريات دوري المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية واكتفي بتحديد شهر فبراير موعداً لإقامة أولي المباريات في إشارة إلي تاجيل الموعد المحدد مسبقاً في 13 فبراير انتظارا لتحديد موعد نهائي لكأس العالم للأندية والتي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة المقبلة والذي سوف يواجه صعوبات في الموعد بسبب ارتباط قارة أفريقيا بكأس الأمم خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.