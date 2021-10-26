شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفا ثقيلا على الجونة اليوم باستاد خالد بشارة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الجونة نظيره سيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يفتش كل منهما عن تحقيق الثلاث نقاط في مستهل رحلته بالمسابقة.

وحرص رضا شحاته المدير الفني للجونة على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتأهيلهم نفسيا لتحقيق نتيجة طيبة أمام سيراميكا لتحقيق أفضل بداية ممكنة في الموسم الجديد.

وتأكد غياب عمرو عبد الفتاح عمورى لاعب الجونة عن مباراة فريقه في مستهل مشواره فى الدورى العام أمام سيراميكا بسبب الإصابة ، وضم الجونة 10 صفقات استعدادا للموسم الجديد، وهم: "المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي".

في المقابل وضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، برنامجًا تدريبيًّا قويًّا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام حيث يسعى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.

إدارة نادي سيراميكا أبرمت 7 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.