شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية.



وتستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري، فضلا عن مواجهات مرتقبة في كأس رابطة المحترفين الإماراتية والإنجليزية.

وتنطلق المباراة في الساعة 5.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة و6.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، وذلك على الهواء مباشرة.

ويستضيف فريق الوحدة، خصمه خورفكان في إياب الدور الأول أيضا من كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

وتبدأ المباراة في الساعة 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة و8.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل المباراة تلفزيونيا عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، وذلك على الهواء مباشرة.

يفتتح الزمالك حامل اللقب مبارياته في الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة إنبي، مساء الثلاثاء.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات الدوري المصري لأول مرة بشكل كامل بتقنية "HD"، وذلك عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

ويواصل ميلان رحلته في الدوري الإيطالي، حينما يستضيف تورينو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

اللقاء سيبدأ في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المباراة عن طريق القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب"، وستكون متاحة بالتعليق العربي.

يسعى تشيلسي لمواصلة انتصاراته في كل البطولات، وذلك حينما يستضيف ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسيكون موعد المباراة في الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة

وينتظر أن يتم نقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وضمن نفس البطولة، يستضيف أرسنال نظيره ليدز يونايتد، وذلك بمرحلة ثمن النهائي.

وستلعب المباراة في الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة

وستنقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويستضيف فريق الرجاء البيضاوي نظيره الفتح الرباطي في الجولة السابعة من الدوري المغربي، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة والنصف مساء بتوقيت الرباط.

وتبث مباراة الرجاء والفتح الرباطي عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.