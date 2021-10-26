شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إنبى.. ماذا يفعل الزمالك فى أول مباراة بالدورى آخر 5 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح نادى الزمالك حملة الدفاع عن لقب بطولة الدورى المصرى في الموسم الجديد 2021 /2022، بمواجهة نادى إنبى على استاد بتروسبورت فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويأمل نادى الزمالك في مواصلة عروضه الرائعة بعدما حقق الفوز على توسكر الكينى ذهابا وإيابا في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا ويتأهل لدور المجموعات، ويسعى لتحقيق الفوز على إنبى في بداية الدورى لمحاولة الحفاظ على لقبه بعدما توج به في الموسم الماضى.

وقبل مواجهة إنبى نستعرض ماذا يفعل الزمالك في أول مباراة بالدورى آخر 5 سنوات في التقرير التالى..

موسم 2016/ 2017

الزمالك 2 /0 مصر للتعدين "أيمن حفنى وشوقى السعيد للزمالك"

موسم 2017 /2018

الزمالك 1 /1 الإنتاج الحربى "عمر السعيد للإنتاج وتعادل كاسونجو كابونجو للزمالك"

موسم 2018 / 2019

الزمالك 0 /0 بتروجت

موسم 2019 /2020

الزمالك 1/ 0 الاتحاد السكندرى "مصطفى محمد"

موسم 2020 /2021

الزمالك 2/ 0 المقاولون العرب "خالد الحسينى في نفسه ومصطفى محمد"