شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الإسماعيلى ويتوجه للإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لتدشين ضربة بداية موفقة في مستهل رحلته لاستعادة لقب الدوري الذى فقده في الموسم الأخير لصالح غريمه الزمالك بعد سيطرة حمراء دامت خمسة مواسم متصلة.

ويستمر غياب محمد الشناوى وصلاح محسن عن الأهلى أمام الإسماعيلى بسبب معاناة الأول من تمزق في العضلة الخلفية ومعاناة الثانى من شرخ إجهادى في مشطية القدم .

استعدت أندية الدوري الممتاز لتدشين النسخة رقم 63 من المسابقة ويأتي في مقدمتها بالطبع النادي الأهلي الذي حاول تدعيم صفوفه بصفقات قوية، كما استغني عن اللاعبين الذين لا يحتاج لهم من أجل تحقيق نتئاج جيدة في الموسم المقبل.

ويسعى النادي الأهلي بجهازه الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاستفادة من الصفقات الجديدة في استعادة لقب الدوري المصري والحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا ، والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها.

الأهلي قام بضم العديد من الصفاقات المحلية والأجنبية، الصيف الجاري يأتي في مقدمتها ، كلاً من الجنوب أفريقي بيسري تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة ومصطفي البدري من الإنتاج الحربي وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر على سبيل الإعارة.