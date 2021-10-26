شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لوليد سليمان فى مران الأهلى اليوم لحسم مصيره من مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد اليوم الثلاثاء الموقف النهائي لوليد سليمان صانع العاب الأهلى من مرافقة المارد الأحمر للإسكندرية لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد سليمان أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.

وإستقرت حالة وليد سليمان وغادر المستشفى بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة على أن يخضع لاختبار طبي آخر يتحدد في ضوئه مصيره من المباريات المقبلة.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذي يعتمد عليهم أي مدرب تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وحقق الحاوى مع الأهلي خلال مسيرته 15 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كاس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدوري الابطال الافريقى وواحدة كونفدرالية بجانب كأس السوبر الافريقى فضلا عن برونزية كأس العالم للأندية، ورغم أن الإصابة تخطف الحاوي أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وبات يغرد احلي الالحان في مباريات المارد الأحمر.