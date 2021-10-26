شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ضربة البداية للمقاولون.. 9 صفقات تدعم ذئاب الجبل في الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق المقاولون العرب مشواره في مسابقة الدوري العام، بمواجهة قوية أمام الشرقية للدخان، في اللقاء الذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

وجاءت مواعيد مباريات أول 8 جولات لذئاب الجبل كالتالى:

الأسبوع الأول: المقاولون العرب أمام الشرقية للدخان، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الثالثة مساءً.

الأسبوع الثاني: إنبي أمام المقاولون، يوم السبت 30 أكتوبر، على ملعب استاد بتروسبورت، في الثامنة مساءً.

الأسبوع الثالث: المقاولون وطلائع الجيش، يوم الخميس 4 نوفمبر، على ملعب المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

الأسبوع الرابع: الأهلي والمقاولون يوم الجمعة 19 نوفمبر، على ملعب استاد الأهلي وي السلام في الثامنة مساءً.

الأسبوع الخامس: المقاولون والاسماعيلي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

الأسبوع السادس: البنك الأهلي والمقاولون، يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، على ملعب استاد بتروسبورت في الثالثة عصراً.

الأسبوع السابع: المقاولون والزمالك، في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، على استاد بتروسبورت.

الأسبوع الثامن: سيراميكا والمقاولون، يوم الجمعة 24 ديسمبر، على استاد المقاولون العرب في الساعة الثالثة عصراً.