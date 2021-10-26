في 2022..سيئول تستضيف اجتماع الجمعية العامة لـ "اللجان الأولمبية الوطنية"

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلنت اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية (KSOC) أمس الاثنين أن سيئول ستستضيف الدورة السادسة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (ANOC) يومي 19 و20 أكتوبر من العام 2022.



وقالت اللجنة الأولمبية الكورية إنها فازت بحق استضافة الدورة القادمة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد خلال الدورة الخامسة والعشرين للاجتماع التي عُقدت يومي 24 و25 أكتوبر في اليونان.

وقد تم اختيار سيئول لاستضافة الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية التي كانت مقررة يومي 25 و26 نوفمبر من العام 2020، ولكن تم تأجيلها إلى أكتوبر من عام 2021 وسط تفشي فيروس كورونا، ثم تم نقل حق استضافتها لاحقا إلى اليونان.

وكانت كوريا الجنوبية قد استضافت سابقًا الدورة الخامسة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد في العام 1986 والدورة الخامسة عشرة للاجتماع في العام 2006.

يُشار إلى أن الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية تجمع 206 من اللجان الأولمبية الوطنية بحضور أكثر من 1,000 مسؤول رياضي، بمن فيهم الأعضاء الرئيسيون في اللجنة الأولمبية الدولية.