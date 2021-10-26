الامارات | جورجينا تواسي رونالدو بعد الهزيمة وتألق محمد صلاح : «حب في السراء والضراء»

شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا تواسي رونالدو بعد الهزيمة وتألق محمد صلاح : «حب في السراء والضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، الدعم لصديقها البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عقب الهزيمة الكبيرة التي مني بها فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول (0-5).

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام» صورة لرونالدو، من مواجهة فريقه أمام ليفربول مع رمز لقلب تعبيرا عن حبها له «في السراء والضراء».

وألغى حكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور، هدفا لرونالدو سجله في الدقيقة 52 بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو «VAR».

ومني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه ليفربول (0-5)، في المباراة التي جمعتهما في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» ملعب «أولد ترافورد» معقل «الشياطين الحمر» من مسرح الأحلام إلى مسرح الأحزان والكوابيس. وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» تاريخية هي الأولى له في مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى صناعة الهدف الأول «للريدز».

ورفع «الفرعون» المصري رصيده إلى 10 أهداف مبتعدا بصدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن، وفي جعبت.

بينما رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

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