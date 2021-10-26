قبل مواجهة الإسماعيلى.. نتائج الأهلى مع صافرة محمد عادل

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى في الجولة الأولى لمسابقة الدورى المقرر إقامتها الأربعاء باستاد برج العرب.

وتعد مباراة الإسماعيلى اللقاء رقم 17 الذى يتولى محمد عادل إداره للفريق الأحمر، حيث سبق و أدار 16 مباراة للأهلى، كانت بداياتها موسم 2013\2014.

قاد للمارد الأحمر 16 مباراة من قبل، حقق الأهلى الفوز فى 12 منها، وخسر واحدة أمام الأسيوطى فى الكأس، وتعادل فى 3 مباريات .

أول مباراة أدارها محمد عادل للأهلى كانت أمام الرجاء ببطولة كأس مصر، حقق الأهلي الفوز بنتيجة 1/0، وكانت آخر مباراة يتولى إدراتها للأحمر أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة الـ 32 من بطولة الدورى النسخة الماضية وانتهت بفوز الأهلى 4\2 .