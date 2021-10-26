شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مطلوب مشاركتهم بأمر جماهير القطبين.. محمد محمود الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات قليلة من ظهور قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى المصرى للموسم الجديد 2021/ 2022، والتى تعد البطولة الأهم بالنسبة للفرق المصرية، والتى تدخلها الأندية بدوافع مختلفة.

فالزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يبحث عن الحفاظ عن لقبه الذى حققه الموسم الماضى للمرة الثانية عشر في تاريخه، في حين يسعى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إلى استعادة لقبه المفضل بعد خسارته في العام الماضى والتي أدت إلى غضب كبير بين جماهيره.

وهناك لاعبون تأمل الجماهير في رؤيتها تشارك بشكل أساسى مع القطبين في بطولة الدورى هذا الموسم، نظرا لثقتهم الكبيرة في الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها، وتضغط على كارتيرون وموسيمانى لمنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم في المباريات المقبلة.

ونستعرض أبرز هؤلاء اللاعبين المطلوب مشاركتهم بأمر جمهور القطبين..

محمد محمود

يعد محمد محمود لاعب النادى الأهلى أكثر اللاعبين الذين طالب الجمهور بمشاركتهم مع الفريق في المباريات الماضية وخاصة في مواجهة الحرس الوطنى الماشية التي فاز بها الفريق بسداسية، لاستعادة مستواه الكبير قبل الإصابة التي لحقت به مرتين متتاليتين وهى الرباط الصليبى، وتضع الجماهير ثقة كبيرة في محمد محمود ليكون عنصرا أساسيا في تشكيل الأهلى.

مصطفى فتحى

تأمل جماهير الزمالك في رؤية مصطفى فتحى في تشكيل الزمالك الأساسى، بعدما استعاد الكثير من مستواه المميز رفقة نادى سموحة الموسم الماضى، وتطالب كارتيرون بالدفع باللاعب نظرا لثقتها الكبيرة في إمكانياته وهو ما جعل الفرنسي يضمه لقائمة الفريق أمام إنبى في أول مباريات الفريق في الدورى، فهل يشارك أساسيا أم كبديل هذا ما تتمناه الجماهير في الفترة الحالية.

أحمد عبد القادر

لا يختلف الأمر كثيرا مع أحمد عبد القادر الذى عبر عن نفسه بشكل قوى جدا في أول مواسمه في الدورى المصرى رفقة سموحة، ليجبر الأهلى على قطع إعارته وإعادته لصفوف الفريق، وتنتظر الجماهير مشاركته بشكل أساسى مع الفريق في المباريات المقبلة لأنه مطلب جماهيرى.

محمد عبد الشافى

يعد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك واحدا من أكثر اللاعبين المحبوبين من الجماهير المصرية وليست الزملكاوية فقط، وتأمل دائما الجماهير في رؤيته في الملعب بشكل دائم، ولكن هذه الفترة يفضل كارتيرون الاعتماد على أحمد أبو الفتوح على حساب شيفو، التي تطالب بوجوده في المباريات المقبلة.