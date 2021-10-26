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قبل مواجهة الإسماعيلى.. ماذا يفعل الأهلى فى أول مباراة بالدورى آخر 5 سنوات؟

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القاهرة - سامية سيد - يفتتح النادى الأهلى مشواره فى بطولة الدورى المصرى الجديد 2021 /2022، بمواجهة نادى الإسماعيلى على استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الأولى.

وتعد مواجهة الأهلى والإسماعيلى من المواجهات الكبرى في تاريخ الدورى المصرى، وتكررت كثيرا في السنوات القليلة الماضية، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز في ضربة البداية.

وقبل مواجهة الإسماعيلى نستعرض ماذا يفعل الأهلى في أول مباراة بالدورى آخر 5 سنوات في التقرير التالى..

موسم 2016/ 2017

الأهلى 1 /0 الإسماعيلى "عبد الله السعيد للأهلى"

موسم 2017 /2018
 

الاهلى 1/ 1 طلائع الجيش "أحمد الشيخ للأهلى – عاصم صلاح للجيش"

موسم 2018 / 2019
 

الاهلى 1 / 1 الإسماعيلى " أسعد لجزارى للإسماعيلى وتعادل محمد شريف للأهلى"

موسم 2019 /2020
 

الأهلى 1 /0 سموحة "رمضان صبحى للأهلى"

موسم 2020 /2021
 

الأهلى 3 /1 المقاصة "سجل على معلول وكهربا وعمرو السولية للأهلى ومروان حمدى للمقاصة"

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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