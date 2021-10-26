شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلى.. ماذا يفعل الأهلى فى أول مباراة بالدورى آخر 5 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النادى الأهلى مشواره فى بطولة الدورى المصرى الجديد 2021 /2022، بمواجهة نادى الإسماعيلى على استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الأولى.

وتعد مواجهة الأهلى والإسماعيلى من المواجهات الكبرى في تاريخ الدورى المصرى، وتكررت كثيرا في السنوات القليلة الماضية، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز في ضربة البداية.

وقبل مواجهة الإسماعيلى نستعرض ماذا يفعل الأهلى في أول مباراة بالدورى آخر 5 سنوات في التقرير التالى..

موسم 2016/ 2017

الأهلى 1 /0 الإسماعيلى "عبد الله السعيد للأهلى"

موسم 2017 /2018

الاهلى 1/ 1 طلائع الجيش "أحمد الشيخ للأهلى – عاصم صلاح للجيش"

موسم 2018 / 2019

الاهلى 1 / 1 الإسماعيلى " أسعد لجزارى للإسماعيلى وتعادل محمد شريف للأهلى"

موسم 2019 /2020

الأهلى 1 /0 سموحة "رمضان صبحى للأهلى"

موسم 2020 /2021

الأهلى 3 /1 المقاصة "سجل على معلول وكهربا وعمرو السولية للأهلى ومروان حمدى للمقاصة"