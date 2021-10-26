شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الأهلى بافتتاحية بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى تدريباته بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تأكد غياب طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى بسبب معاناته من فيروس كورونا، حيث نصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مواجهة الأهلى المقبلة مستبعدة تماماً، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

في نفس الشأن ، يتولى محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى مهمة القيادة الفنية للدراويش فى مباراة الاهلى كبدلاء لطلعت يوسف ،حيث يقود الجهاز المعاون تدريبات الدراويش طوال الفترة الماضية وسط تواصل بشكل يومى مع طلعت يوسف فى كل شئون الفريق لحين تعافى المدرب.

ويسعى جهاز الدراويش لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء فى النواحى الفنية والبدنية قبل انطلاق مسابقة الدورى العام فى نسختها الجديدة و المقرر لها الاثنين المقبل.