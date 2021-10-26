شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لم نصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد موسيمانى وأجايى لم يشكُ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، إنه غير صحيح ما تردد حول تقديم جونيور أجايى شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادي، مؤكدا أن لا توجد أي مشكلة مع اللاعب ويجمعهما الاحترام المتبادل، وسيتم التوصل إلى اتفاق خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف توفيق، في تصريحات لقناة الأهلي، إنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد موسيمانى مع القلعة الحمراء، موضحا أنه لا توجد أي مشاكل مع المدرب، وأنه مستمر مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري 2021/2022.

وأكد مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أنه لا توجد أي نية لضم مدرب مصري أو أجنبي للجهاز المعاون، مشيرا إلى أن سامي قمصان مستمر في منصبه كمدرب عام، لافتا إلى أن موسيماني هو مَن طلب رحيل كافين جونسون المدرب المساعد للأهلي وفقا لرؤيته، والنادي استجاب لرغبته.

وأشار توفيق إلى أن قيمة صفقة بيرسي تاو تقدر بمليون و800 ألف دولار، يسددها النادي على أقساط.

واختتم تصريحاته قائلا: "إن هناك لاعبا في الدوري المصري كان قريبا للغاية من الانضمام للأهلي، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب ظروف معينة، هذا اللاعب اتصل بي وكان يبكي لأنه كان يريد الانتقال للأهلي، لكني قلت له إن الأمور لم تكن بيدي".