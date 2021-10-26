شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلى أقوى فريق فى أفريقيا بلا منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، إن المارد الأحمر أقوى إسكواد في إفريقيا بلا منافس، مؤكدا أن لديه أكثر من لاعب في كل مركز، وهذا نجاح للجنة التخطيط، خصوصا أن كل هذا تم خلال عامين ونصف العام، منذ بداية إعادة الهيكلة في يناير 2019.

وأضاف أمير توفيق، فى تصريحات تليفزيونية، أن التعاقد مع محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأليو ديانج وحسين الشحات من أصعب الصفقات التي قمت بها، وأن صفقتى المغربى بدر بانون ومحمود كهربا كانت الأسهل.

وتابع توفيق، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى، إن خطة النادى الأحمر في الفترة المقبلة تتمثل فى تقليص عدد التعاقدات مع كل فترة انتقالات، بدلا من أن يتم التعاقد مع 5 لاعبين يتعاقد مع 4 ثم 3، وهكذا.

وتحدث مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن قاعدة الناشئين قائلا: "كانت تتم إعارة اللاعبين الناشئين إلى أندية أخرى حتى لا يشعروا بالخضة حين يتم تصعيدهم للفريق الأول، لكن مؤخرا نحاول تصعيدهم من قطاع الناشئين للفريق الأول مباشرةً".

وتابع توفيق: "مدير التعاقدات يعمل في العام كله، نحن نقيم كل المراكز في فريقنا، ونتواصل مع المدير الفني ولجنة التخطيط لتحديد معدل الأعمار، ونحضر البديل للاعبين الكبار قبل سنة أو اثنين من التعاقد، لاعب مثل كريم فؤاد كنا نتابعه منذ عام ونصف قبل أن يتم التعاقد معه".

واختتم توفيق حديثه عن طريقة التعاقدات قائلا: "من الممكن أن أعترض على التعاقد مع لاعب معين، ولكن يتم التعاقد معه، أو العكس تقديرا لفكر المدير الفني".