شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات ترفع سقف طموحات الجونة في الموسم الجديد من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الجونة لتحقيق بداية مثالية على حساب سيراميكا مستغلا خوض المباراة الافتتاحية بالدوري على ملعبه بالبحر الأحمر مساء الثلاثاء، خاصة أن الفريق يظهر بشكل مغاير هذا الموسم بعد سلسلة الصفقات التي أبرمها الفريق طول فترة الانتقالات الصيفية.

وضع رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة الرتوش الأخيرة لخطة فريقه أمام سيراميكا في انطلاقة الدورى المصري الممتاز في الموسم المقبل، وهي المواجهة التي تجرى أحداثها على استاد خالد بشارة الثلاثاء المقبل، وحرص المدير الفني للفريق الساحلي على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتأهيلهم نفسيا لتحقيق نتيجة طيبة أمام سيراميكا لتحقيق أفضل بداية ممكنة في الموسم الجديد.

الاستعدادا بمعسكر مغلق بالقاهرة

وعاد فريق الجونة إلى الغردقة الخميس الماضى، لبدء الاستعداد للمباراة الأولى للفريق في الدورى أمام سيراميكا وجاءت عودة الفريق الساحلي للبحر الأحمر بعد انتهاء معسكر القاهرة الذى امتد لعشرة أيام تخللقه بعد المباريات الودية التي اطمأن من خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

وتأكد غياب عمرو عبد الفتاح عمورى لاعب الجونة عن مباراة فريقه في مستهل مشواره فى الدورى العام أمام سيراميكا، في الجولة الأولى من الدوري المقرر لها يوم 26 أكتوبر الجارى، وتعرض عمورى لإصابة قوية خلال مران فريقه قبل يومين، وأثبتت الأشعة معاناة اللاعب من جزع في أربطة مفصل الكتف، ما يحتم غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

10 صفقات قوية

تعاقد فريق الجونة مع 10 صفقات هي : "المهاجم اميدو ادريسو من فريق تشتشا الغاني بيع نهائي، حسام غانم من بيراميدز بيع نهائي، عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي، الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق بيع نهائي، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، ومحمد رزق من إنبى، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلي".

مواعيد الـ8 جولات الأولى

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الساحلى حتى الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى العام للموسم الجديد 2021 / 2022، وذلك بعدما كشفت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد أول 8 مباريات فى الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجارى.

ويستهل الجونة مشواره فى الدورى العام بمواجهة مثيرة مع سيراميكا يوم 26 أكتوبر الجارى.

الجولة الثانية : نادى هويدى الفيوم يوم الأحد الموافق 31 من أكتوبر باستاد الكلية الحربية فى تمام الساعة الثالثة عصراً .

الجولة الثالثة : فاركو يوم الخميس الموافق 4 من نوفمبر ويستضيف اللقاء ملعب خالد بشارة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

الجولة الرابعة : الاتحاد السكندري يوم الخميس الموافق 18 من نوفمبر ويستضيف اللقاء ستاد الأسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

الجولة الخامسة : المصري البورسعيدي يوم الاثنين الموافق 22 من نوفمبر ويستضيف اللقاء ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الثامنة مساء.

الجولة السادسة : ايسترن كومباني يوم السبت الموافق 27 من نوفمبر ويستضيف اللقاء ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

الجولة السابعة : إنبي يوم الاثنين الموافق 20 من ديسمبر ويستضيف اللقاء ملعب خالد بشارة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

الجولة الثامنة : طلائع الجيش يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر ويستضيف اللقاء ملعب جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الثامنة مساء.