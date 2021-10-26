شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر ريمونتادا الاتحاد السكندرى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” تفاصيل اجتماع حسام حسن مع لاعبيه بين شوطي مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، بعد التأخر في النتيجة بثلاثية دون رد في الشوط الأول، مما ساعد زعيم الثغر في تحقيق ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري.

وكشف مصدر بالفريق الكروى الأول للاتحاد السكندري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، ما دار في غرفة الملابس بي شوطي المباراة، حيث وبخ حسام حسن اللاعبين بعد الأخطاء الفردية التي وقعوا فيها بالشوط الأول.

وحذر حسام حسن اللاعبين بالاستبعاد النهائي من التشكيل لنهاية الموسم إذا استمر الأداء الباهت في مباراة الديربي، حيث قال العميد للاعبيه: "طول عمري معرفش اليأس، هنرجع في النتيجة لأننا فريق كبير، مش هندافع وهنقدر نرجع، واللي مش مؤمن بقدرتنا على العودة لا يستحق ارتداء قميص الاتحاد السكندري".

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.