شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يرفع راية التحدي مع سيراميكا بسلاح 8 صفقات جديدة بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى فريق سيراميكا في الموسم الماضي من بعض الاضطرابات الفنية بعد بداية مثالية مع هيثم شعبان، لتتم الإطاحة به وتعيين ضياء السيد مديرا فنيا للفريق وبعد سلسلة من الكبوات والنتائج السيئة اضطر النادي إلأى اعادة شعبان مرة أخرى للقيادة الفنية لينهي الفريق الموسم الماضي والأول له في الدوري في مركز متأخر وهو الخطأ الذى يسعى سيراميكا لتداركه هذا الموسم.

ويراهن هيثم شعبان عن الاستقرار الفني في الموسم الجديد، خاصة مع نجاح إدارة النادي في توفير التدعيمات التي طلبها، ليستهل سيراميكا مباريات بمواجهة قوية أمام الجونة في مواجهة قوية خارج الديار ترسم إلى حد بعيد ملامح المشوار المنتظر لسيراميكا في الموسم الذي أنطلق أمس الاثنين.

معسكر خراجي و9 وديات تحضيرية

بعد معسكر ناجح لمدة اسبوعين في شرم الشيخ قرر هيثم شعبان وجهازه الفني العودة للقاهرة وخوض ٩ مباريات ودية استعدادًا لإنطلاق مباريات الدوري العام، وقرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التدرج في المباريات في المستوى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل خوض المباريات الرسمية بالدوري الممتاز.

8 صفقات هذا الموسم

وتعاقد سيراميكا مع 8 صفقات هي: "محمود نعيم ، من انبي، المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان".



مباريات قوية في الانتظار مباريات قوية في الانتظار أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة، ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون وجاءت مباريات سيراميكا فى أول 8 جولات كالتالى: الجونة × سيراميكا الساعة 5:30 استاد خالد بشارة يوم 26 / 10 / 2021 سيراميكا × الإسماعيلى الساعة 3:00 استاد المقاولون العرب يوم 31 / 10 / 2021 مصرالمقاصة × سيراميكا الساعة 3:00 استاد الكلية الحربية يوم 4 / 11 / 2021 سيراميكا × البنك الأهلى الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب يوم 18 / 11 / 2021 فاركو × سيراميكا الساعة 5:30 استاد الإسكندرية يوم 21 / 11 / 2021 سيراميكا × الزمالك الساعة 5:30 استاد بترو سبورت يوم 25 / 11 / 2021 الاتحاد السكندري × سيراميكا الساعة 8:00 استاد الإسكندرية يوم 20 / 12 / 2021 سيراميكا ×المقاولون الساعة 3:00 استاد المقاولون يوم 24 / 12 / 2021



